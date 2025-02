Onde assistir a Fluminense x Flamengo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Carioca 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (8), pela nona rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Fluminense e Flamengo se enfrentam em clássico na tarde deste sábado (8), às 16h30 (de Brasília), no Maracanã, pela nona rodada do Campeonato Carioca 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (RJ), na TV aberta, do SporTV e do Premiere, na TV fechada. (veja a programação completa).

Vindo de vitória, o Fluminense subiu para o oitavo lugar, com 10 pontos. O Tricolor sabe que precisa vencer para tentar entrar na zona de classificação às semifinais.

Já o Flamengo é o vice-líder, com 13 pontos. O Rubro-Negro tem um jogo a menos que os rivais, mas quer alcançar o topo da tabela o quanto antes.

No histórico de confrontos, Flamengo e Fluminense se enfrentaram 383 vezes na história, com 140 vitórias do Rubro-Negro, enquanto o Tricolor obteve 120 triunfos, além de 123 empates. Clique aqui para conferir mais informações sobre o clássico.

Prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Guga, Thiago Santos (Ignácio), Thiago Silva e Fuentes; Martinelli, Hércules e Jhon Arias; Riquelme, Canobbio e Germán Cano.

Flamengo: Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Allan (Everton Araújo) e Gerson; Luiz Araújo (Arrascaeta), Bruno Henrique e Plata.

Desfalques

Fluminense

Sem desfalques confirmados.

Flamengo

De la Cruz foi poupado.

Quando é?