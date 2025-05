Flamengo x Bahia: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Brasileiro 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (10), pela oitava rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Flamengo encara o Bahia na noite deste sábado (10), a partir das 21h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, no pay-per-view (confira a programação completa).

Após tropeçar no último jogo, o Flamengo perdeu a chance de assumir a ponta da tabela e caiu para o terceiro lugar, com 14 pontos. O meio da semana não foi bom para o Rubro-Negro, que empatou e agora sabe que não pode mais vacilar na competição continental. Em casa, o Mengão quer voltar a vencer para seguir perto dos líderes.

O Bahia atravessa um grande momento no campeonato, já que venceu os últimos três jogos. O Tricolor está na sexta posição, com 12 pontos marcados. Entretanto, a equipe sofreu o primeiro revés na Copa Libertadores e viu a sua classificação à próxima fase ser adiada.

As equipes já se enfrentaram 61 vezes, com 29 vitórias do Flamengo, 13 do Bahia, além de 19 empates. No último confronto, o Mengão ganhou por 2 a 0, pelo Campeonato Brasileiro em 2024.

Prováveis escalações

Flamengo: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Danilo (Léo Pereira) e Alex Sandro; Pulgar, Allan (Evertton Araujo) e Arrascaeta; Gerson, Bruno Henrique e Pedro.

Bahia: Marcos Felipe, Gabriel Xavier (Gilberto), David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Jean Lucas, Nicolás Acevedo e Éverton Ribeiro; Cauly (Ademir), Erick Pulga e William José.

Desfalques

Flamengo

Gonzalo Plata está no departamento médico, enquanto De La Cruz cumpre suspensão.

Bahia

Caio Alexandre e Erick estão suspensos.

Quando é?