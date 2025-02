Onde assistir a Everton x Manchester United ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês 2024/25

Equipes se enfrentam neste sábado (22), pela 26ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Manchester United visita o Everton na manhã deste sábado (22), às 9h30 (de Brasília), no Goodison Park, em Liverpool, pela 26ª rodada do Campeonato Inglês 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+ via streaming (confira a programação completa).

Em 14º lugar com 30 pontos, o Everton vem de vitória no jogo anterior. Os Toffees querem ganhar outro jogo para se manter distante da zona de rebaixamento.

Do outro lado, o Manchester United perdeu a partida passada e está na 15ª posição, com 29 pontos. Os Red Devils fazem uma temporada muito abaixo do esperado e sabem que precisam reagir para tentar lutar por uma vaga nas competições europeias.

Prováveis escalações

Everton: Pickford; Tarkowski, O'Brien, Branthwaite, Mykolenko; Gana Gueye, Carlos Alcaraz, Garner; Harrison, Beto, Lindstrom.

Manchester United: André Onana; Mazraoui, De Ligt, Harry Maguire; Casemiro, Dalot, Dorgu, Bruno Fernandes; Zirkzee, Hojlund, Garnacho.

Desfalques

Everton

Seamus Coleman, Youssef Chermiti, Armando Broja, Dwight McNeil, Dominic Calvert-Lewin, Orel Mangala, Illiman Ndiaye e Nathan Patterson estão todos lesionados.

Manchester United

Amad Diallo, Lisandro Martínez , Jonny Evans e Mason Mount estão no departamento médico.

Quando é?

Data: sábado, 22 de fevereiro de 2025

sábado, 22 de fevereiro de 2025 Horário: 9h30 (de Brasília)

9h30 (de Brasília) Local: Goodison Park, Liverpool - ING

