Onde assistir a Cruzeiro x Palmeiras, pelo Brasileirão Série A 2019?

Para seguir na Série A, a Raposa precisa vencer neste domingo e torcer para o Botafogo derrotar o Ceará; veja como acompanhar ao vivo na internet

Pressionada e ainda acreditando na permanência na Série A, o recebe o neste domingo (8), às 16h (de Brasília), pensando apenas na vitória. A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo (para MG, , Distrito Federal, Nordeste e Tocantins), além do canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também pode acompanhar a partida em tempo real clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Cruzeiro x Palmeiras DATA Domingo, 8 de dezembro LOCAL Mineirão - Belo Horizonte, BRA HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



está muito próxima do seu primeiro rebaixamento na história / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo (para MG, São Paulo, Brasília, Nordeste e Tocantins), além do canal Premiere, na TV fechada.. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligado no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CRUZEIRO

Não precisando apenas vencer o Palmeiras, como também torcer por uma vitória do , que enfrenta o Ceará, para seguir na elite do futebol brasileiro, o Cruzeiro fará o jogo do ano neste domingo.

No entanto, para o confronto decisivo, o técnico Adilson Batista contará com inúmeros desfalques. Além de Ariel Cabral, Edilson e Egídio, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, Robinho, lesionado, também está fora.

Por outro lado, o treinador poderá contar com o retorno do meia Marquinhos Gabriel, elogiado pelo treinador após a derrota diante do .

Provável escalação do Cruzeiro: Fábio; Orejuela, Cacá, Léo e Dodô; Henrique e Ederson; Marquinhos Gabriel, Pedro Rocha (Jadson e Ezequiel), Deivid; Fred (Sassá)

PALMEIRAS

Já classificado para a fase de grupos da , o entra em campo disputando a vice-liderança do Brasileirão com o , que enfrenta o na última rodada.

Lesionados, Gustavo Gómez, Vitor Hugo, Hyoran e Gustavo Scarpa seguem como desfalques.

Provável escalação do Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Antônio Carlos e Diogo Barbosa; Matheus Fernandes e Bruno Henrique; Raphael Veiga, Lucas Lima e Zé Rafael (Willian); Dudu

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CRUZEIRO

JOGO CAMPEONATO DATA Vasco 1 x 0 Cruzeiro Brasileirão 2 de dezembro 2 x 0 Cruzeiro Brasileirão 5 de dezembro

PALMEIRAS