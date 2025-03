Onde assistir a Cruzeiro x Mirassol ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (29), pela primeira rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Chegou a hora, e a bola vai rolar para o Campeonato Brasileiro 2025! O Cruzeiro recebe o Mirassol na noite deste sábado (29), às 18h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pela primeira rodada do Brasileirão. A partida terá transmissão ao vivo do Amazon Prime, no streaming (veja a programação completa aqui).

Em casa, o Cruzeiro quer mostrar que aproveitou a pausa para se adaptar ao estilo do técnico Leonardo Jardim e iniciar o Brasileirão com o pé direito. A Raposa segue sem poder contar com Japa e Dinenno, que se recuperam de problemas físicos.

"Futebol, hoje, é muito intenso. Depois, sobressai a qualidade técnica. Entramos em uma competição extremamente focados, demanda muita intensidade. Jogo atrás de jogo, com essa intensidade que o Jardim vem implantando, num método diferente, vamos tentar os melhores resultados", disse o zagueiro Fabrício Bruno.

Do outro lado, o Mirassol, vice-campeão da Série B em 2024, faz a sua estreia na primeira divisão do futebol brasileiro. O time do interior paulista tem como meta principal se manter na elite do Brasileirão e tem nomes experientes no elenco, como David Braz, Alex Muralha, Walter e Reinaldo.

"Sabemos que o erro tem de ser mínimo para que o time possa alcançar o máximo de excelência e fazer bons jogos para somar o máximo de pontos possível e buscar a permanência. Acredito que tenho muito a agregar e espero fazer uma boa competição, com números que vão ajudar a minha equipe a se manter na Série A e fazer um bom campeonato", afirmou o atacante Clayson.

Prováveis escalações

Cruzeiro: Cassio; William, Jonathan Jesus, Fabricio Bruno, Villalba, Lucas Romero, Matheus Henrique, Matheus Pereira, Kaio Jorge, Dudu, Gabigol.

Mirassol: Alex Muralha; Lucas Ramon, João Vitor, Alan Empereur, Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho, Gabriel; Chico Kim, Negueba, Iury Castilho.

Desfalques

Cruzeiro

Japa e Juan Dinenno estão no departamento médico.

Mirassol

Sem desfalques confirmados.

Quando é?