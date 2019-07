Onde assistir a Corinthians x Wanderers, pelas oitavas de final da Sul-Americana

Equipes fazem o primeiro jogo nesta quinta-feira (25), na Arena

Pelas oitavas de final da , o recebe o Wanderers nesta quinta-feira (25), às 21h30 (de Brasília), na Arena. A partida de volta será no dia 1º de agosto, no . O duelo terá transmissão exclusiva do DAZN, plataforma de streaming esportivo. Na Goal, você acompanha em tempo real, lance a lance, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

JOGO Corinthians x Wanderers DATA Quinta-feira, 25 de julho LOCAL Arena Corinthians - , BRA HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



O duelo entre Corinthians x Wanderers será exibido pelo DAZN neste mês. O torcedor que quiser acompanhar os jogos do time precisa assinar o serviço de streaming. O primeiro mês é gratuito.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CORINTHIANS

Após empatar com o na última rodada do Brasileirão, o técnico Carille deverá manter o mesmo esquema para o duelo na Sul-Americana. Sem desfalques, o técnico armou no treino a mesma formação da equipe que empatou por 1 a 1 na Arena.

O único desfalque deve ser Gustagol. O jogador não vem participando dos últimos jogos por fadiga muscular.

Escalação provável:

WANDERERS

A equipe uruguaia estreou no torneio contra o Huancayo - venceu o jogo de ida por 2 a 0 e empatou o segundo por 1 a 1 antes de passar pelo Cerro, do Uruguai, com um 0 a 0 no primeiro jogo e 1 a 0 na volta.

Quem passar desse confronto enfrentará o vencedor de x , que fazem o jogo de ida nesta quarta-feira (24).