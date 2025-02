Onde assistir a Corinthians x Noroeste ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paulista 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (1), pela sexta rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Corinthians e Noroeste se enfrentam na noite deste sábado (1), às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela sexta rodada do Campeonato Paulista 2025. A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV, do Uol Play, Nosso Futebol e Zapping, via streaming (veja a programação completa).

Em segundo lugar do grupo A com 12 pontos, o Corinthians entra em campo de olho na liderança. Diante de sua torcida, o Timão busca um novo triunfo para ficar perto também da classificação.

Do outro lado, o Noroeste é o terceiro colocado do grupo C, com 9 pontos. O Norusca quer surpreender o poderoso rival para entrar na zona de qualificação à próxima fase.

Prováveis escalações

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramanho, Cacá e Matheus Bidu; Raniele, Carrillo e Charles; Coronado, Memphis Depay e Yuri Alberto.

Noroeste: Felipe Alves; Rodolfo Filemon, Carlinhos e Maycon; Cicinho, Dudu Miraíma, Denner, Thiago Lopes e Maykon Jesus; Pedro Felipe (Luiz Thiago) e Carlão.

Desfalques

Corinthians

José Martinez e Alex Santana cumprem suspensão, enquanto Maykon, Gustavo Henrique e Rodrigo Garro seguem no departamento médico.

Noroeste

Luizão, Vitinho e Felipe Rodrigues estão lesionados.

Quando é?