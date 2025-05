Corinthians x Internacional: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Brasileiro 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (3), pela sétima rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Corinthians e Internacional entram em campo na noite deste sábado (3), a partir das 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva do Prime Video, no streaming (confira a programação completa).

Agora sob o comando de Dorival Junior, O Corinthians chega empolgado para o duelo na Arena. No seu primeiro jogo com o novo técnico, o Alvinegro venceu fora de casa pela Copa Brasil. Agora, a equipe quer se recuperar no Brasileirão, após ser goleada na rodada passada. O Timão é o 12º colocado, com 7 pontos marcados.

Do outro lado, o Internacional vem de vitória em clássico na rodada passada e subiu para o sexto lugar, com 9 pontos. O Colorado também ganhou no meio da semana, pela Copa do Brasil. O Inter tem uma série de baixar para o duelo.

Prováveis escalações

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Fabrizio Angileri; José Martínez, Raniele, André Carrillo e Igor Coronado; Romero e Yuri Alberto.

Internacional: Anthoni, Aguirre, Rogel, Victor Gabriel, Ramon, Fernando, Thiago Maia, Bruno Tabata, Oscar Romero, Wesley e Enner Valencia.

Desfalques

Corinthians

Rodrigo Garro está no departamento médico.

Internacional

Vitinho, Rafael Borré, Carbonero, Ricardo Mathias, Lucca, Bruno Gomes, Mercado e Lucca Drummond estão no departamento médico.

Quando é?