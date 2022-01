Onde assistir à Copa do Nordeste 2022?

Uma das competições de clubes mais valorizadas do futebol brasileiro, a Copa do Nordeste se aproxima da estreia nesta temporada, com duelos que prometem parar o país.

Nesta edição, 16 clubes do nordeste foram divididos em dois grupos, com oito equipes. Após essa disputa, os quatro primeiros colocados de cada grupo se classificam para o mata-mata, que se inicia nas quartas de final.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Em 2021, o Bahia foi o grande campeão após bater o Ceará nos pênaltis, conquistando assim seu quarto título. Mas quem será o grande campeão da Lampions League nesta edição?

A GOAL te mostra onde assistir aos jogos da Copa do Nordeste.

Onde assistir aos jogos da Copa do Nordeste 2022?

Os torcedores que, quiserem acompanhar os jogos da Copa do Nordeste, terão um dos cardápios mais recheados. Isto porque, o Grupo Disney, que compõe a ESPN, Fox Sports e Star+, renovou seu contrato para continuar transmitindo uma das maiores competições de clubes no futebol brasileiro.

Além disso, o SBT, na TV aberta, também transmitirá os principais duelos da Copa do Nordeste, mas apenas para a região nordeste do país.

Sendo assim, os Canais Disney terão uma cobertura maior de jogos do torneio, mas com as partidas transmitidas na TV fechada e no streaming.