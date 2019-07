Ingressos para Chile x Peru na semifinal da Copa América: preços, como comprar e mais informações

Chile e Peru vão disputar vaga à grande final da Copa América 2019; confira os detalhes sobre a venda das entradas

e se enfrentam nesta quarta-feira (3), às 21h30 (de Brasília), pela semifinal da Copa América 2019. O duelo será realizado na Arena do , em Alegre, e ainda há ingressos disponíveis para o confronto.

A procura por ingressos para essa semifinal foi elevada desde o início das vendas, meses antes do início do torneio, mas na última semana a Conmebol disponibilizou uma nova carga de entradas.

Há ingressos à venda para os quatro setores, tanto modalidade inteira quanto na meia: a categoria 1 por R$ 590,00 (inteira) e R$ 295 (meia), a categoria 2 por R$ 390 (inteira) e R$ 195 (meia), a categoria 3 por R$ 290 (inteira) e R$ 145 (meia), além da categoria 4 por R$ 190 (inteira) e R$ 90 (meia) . Eles podem ser comprados no site oficial da Copa América.

O confronto entre Chile e Peru foi definido no sábado (29) com a classificação dos chilenos, que avançaram após empatar com a Colômbia no tempo normal e vencer nos pênaltis, na Arena . Já o Peru também sofreu para garantir sua vaga na semifinal: garantiu após vencer o nos pênaltis depois doempate sem gols no tempo normal.