Ceará x Vitória: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Brasileiro 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (3), pela sétima rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Ceará e Vitória fazem duelo nordestino na noite deste sábado (3), a partir das 18h30 (de Brasília), no estádio Presidente Vargas, em Porto Alegre, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view (confira a programação completa).

Após ver a sua invencibilidade de 21 jogos em casa com a derrota no meio da semana pela Copa do Brasil, o Ceará quer voltar a mostrar a sua força na Arena Castelão. O Vozão vem de empate na rodada passada e é o nono colocado, com 8 pontos marcados.

Do outro lado, o Vitória também empatou no jogo anterior e está em 16º lugar, com 6 pontos. O Rubro-Negro vem de uma semana cheia de treinamentos, após mais de três meses.

As equipes já se enfrentaram 41 vezes, com 15 triunfos do Vitória, 13 do Ceará, além de 13 empates. No último confronto, o Rubro-Negro ganhou por 1 a 0, pelo Campeonato Brasileiro em 2023.

Prováveis escalações

Ceará: Fernando Miguel; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Fernando Sobral e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Henrique e Pedro Raul.

Vitória: Lucas Arcanjo; Claudinho, Lucas Halter, Zé Marcos e Jamerson (Hugo); Gabriel Baralhas, Ricardo Ryller e Matheusinho; Erick (Léo Pereira), Gustavo Mosquito e Janderson.

Desfalques

Ceará

Bruno Tubarão, Bruno Ferreira e Nicolas estão no departamento médico.

Vitória

Carlos Eduardo, Renato Kayzer e Willian Oliveira estão no departamento médico.

Quando é?