Ceará x Sport: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (17), pela nona rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Ceará e Sport se enfrentam na tarde deste sábado (17), a partir das 16h (de Brasília), na Arena Castelão, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view (confira a programação completa).

Há três jogos sem perder (dois empates e uma vitória), o Ceará subiu para o sexto lugar, com 12 pontos. O Vozão vive bom momento defensivo, e quer dar sequência à boa fase em casa.

"Realmente a gente fica muito feliz, porque estava incomodando, apesar de a gente não sofrer muitos gols no campeonato. Mas sofremos gols em finais de jogo. Demos atenção aos goleiros, zagueiros, linha de defesa, linha de meio ajudando, compactando um pouquinho mais a equipe. Contra o Vitória e Santos, terminamos com a baliza zero. É importante para resgatar confiança, a gente fica feliz pela equipe em dois jogos difíceis, e futebol é equilíbrio. É buscar esse equilíbrio para conseguirmos bons jogos e bons resultados", disse o técnico Léo Condé.

O Sport, por sua vez, é o lanterna, com 2 pontos e é a única equipe que ainda não venceu no campeonato. O Leão sabe que precisa resgatar a confiança do elenco para iniciar a sua reação.

"É aquilo que eu acredito, portanto, e mais uma vez eu digo, mais do que a parte organizacional, mais do que a parte técnica, é a parte emocional. E essa tem que ser resgatada, mas só é possível com vitórias, porque ela é que nos devolve confiança, e é sempre muito mais fácil trabalhar sobre vitórias do que sobre derrotas", afirmou o treinador António Oliveira.

As equipes já se enfrentaram 46 vezes, com 15 vitórias do Ceará, 20 do Sport, além de 11 empates. No último confronto, o Leão ganhou por 2 a 1, pelo Campeonato Brasileiro em 2024.

Prováveis escalações

Ceará: Miguel; Fabiano, Marllon, Machado e M.Bahia; M. Araújo, Diego, Galeano, Mugni e P. Henrique; Pedro Raul.

Sport: Caique; M. Alexandre, Silva, Chico e Carius; Rivera, Queiroz, Lima, Oliveira e Barletta; Pablo.

Desfalques

Ceará

Fernando Sobral cumpre suspensão.

Sport

Nenê está no departamento médico.

Quando é?