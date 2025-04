Ceará x São Paulo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Brasileiro 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (26), pela sexta rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Ceará e São Paulo entram em campo na noite deste sábado (26), a partir das 18h30 (de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva do Prime Video, no streaming (confira a programação completa).

Vindo de derrota, o Ceará caiu para o quinto lugar, com 7 pontos. O Vozão, entretanto, terá o apoio em massa de sua torcida para voltar a vencer: mais de 25 mil ingressos foram vendidos para o duelo na Arena Castelão.

Do outro lado, o São Paulo respira aliviado após vencer o clássico contra o Santos, e também por ganhar fora de casa pela Copa Libertadores no meio da semana, encaminhando a classificação à próxima fase da competição continental. O Tricolor está na décima posição, com 7 pontos marcados.

As equipes já se enfrentaram 30 vezes, com 16 vitórias do São Paulo, 5 do Ceará, além de 9 empates. No último confronto entre os times, em 2022, o Tricolor ganhou por 2 a 0.

Prováveis escalações

Ceará: Fernando Miguel, Fabiano, Marlon, Éder, William Machado, Fernando Sobral, Dieguinho, Mugni, Galeano, Pedro Raul e Aylon.

São Paulo: Rafael, Ferraresi, Alan Franco, Ruan, Cédric (Lucas Ferreira), Alisson, Marcos Antônio (Bobadilla), Wendel (Enzo Díaz), Matheus Alves (Luciano), Ferreirinha (Sabino) e André Silva.

Desfalques

Ceará

Bruno Ferreira, Bruno Tubarão e Nicolas estão no departamento médico.

São Paulo

Pablo Maia, Young, Arboleda, Luiz Gustavo, Lucas, Oscar e Calleri estão no departamento médico.

Quando é?