Onde assistir a Brest x PSG, pela Copa da França?

Os times se enfrentam neste sábado (6), às 17h10 (de Brasília), pela segunda rodada da competição; veja como acompanhar ao vivo e na internet

O PSG visita o Brest neste sábado (6), às 17h10 (de Brasília), pela segunda rodada da Copa da França. A partida terá transmissão ao vivo pela plataforma de streaming OneFootball. Na Goal, você acompanha os lances em tempo real clicando aqui!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Brest x PSG DATA Sábado, 6 de março de 2021 LOCAL Stade Francis-Le Blé - Brest, FRA HORÁRIO 17h10 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Jerome Brisard

Assistentes: Benjamin Pages e Cyril Gringore

Quarto árbitro: Mehdi Mokhtari

ONDE VAI PASSAR?



O Brest jogam em casa contra o PSG / Foto:Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo pela plataforma de streaming OneFootball . Aqui, na Goal, você também segue o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

BREST

O Brest é o 13º colocado da Ligue 1, com apenas 34 pontos. Para o jogo da segunda rodada da Coupe de France, o time de Olivier Dall'Oglio não tem desfalques e, portanto, deve ir à campo com o que tem de melhor.

💬 𝗢𝗹𝗶𝘃𝗶𝗲𝗿 𝗗𝗮𝗹𝗹'𝗢𝗴𝗹𝗶𝗼: "Ça reste un match de coupe, tout est possible !"



Retrouvez la conf' de coach ODO avant #SB29PSG ici 👉 https://t.co/ovXOyGe3IP pic.twitter.com/6VvVZhlTbe — Stade Brestois 29 (@SB29) March 5, 2021

Provável escalação do Brest: Cibois; Pierre-Gabriel, Chardonnet, Duverne, Perraud; Honorat, Belkebla, Lasne, Faivre; Le Douaron, Charbonnier

PSG

Já o PSG é o vice-líder do campeonato Francês, com 60 pontos, dois a menos do que o líder Lille. Para o duelo, Juan Bernat, Neymar, Kimpembe, Danilo Pereira e Leandro Paredes, lesioandos, não ficam à disposição de Pochettino.

Provável escalação do PSG: Rico; Kehrer, Marquinhos, Diallo, Bakker; Paredes, Herrera; Sarabia, Rafinha, Draxler; Icardi

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BREST

JOGO CAMPEONATO DATA Brest 3 x 1 Dijon Ligue 1 3 de março de 2021 Mônaco 2 x 0 Brest Ligue 1 28 de fevereiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Olympique de Marselha x Brest Ligue 1 13 de março de 2021 13h (de Brasília) Brest x Angers Ligue 1 21 de março de 2021 11h (de Brasília)

PSG

JOGO CAMPEONATO DATA Bordeaux 0 x 1 PSG Ligue 1 3 de março de 2021 Dijon 0 x 4 PSG Ligue 1 27 de fevereiro de 2021

Próximas partidas