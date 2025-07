Botafogo x Corinthians: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (26), pela 17ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Botafogo recebe o Corinthians na noite deste sábado (26), a partir das 18h30 (de Brasília), no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Amazon Prime, no streaming (confira a programação completa).

O Fogão chega descansado para o duelo, já que não foi a campo no meio da semana. O Alvinegro vem de vitória e está na quinta posição, com 25 pontos. Recém-chegado, o volante Danilo está regularizado e pode estrear.

O Corinthians, por sua vez, vem de empate contra o líder, em Itaquera. O Timão caiu para a 11ª posição, com 20 pontos. Raniele, que cumpriu suspensão no jogo passado, volta a ficar à disposição.

As equipes já se enfrentaram 104 vezes, com 43 vitórias do Botafogo, 37 do Corinthians, além de 24 empates. No último confronto, o Fogão ganhou por 2 a 1, pelo Campeonato Brasileiro 2024.

Prováveis escalações

Botafogo: John; Vitinho, Alexander Barboza, Kaio e Alex Telles; Marlon Freitas, Newton e Joaquín Correa; Artur, Álvaro Montoro e Arthur Cabral.

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho e Matheus Bidu; Raniele, Breno Bidon, Charles e André Carrillo; Memphis Depay e Talles Magno.

Desfalques

Botafogo

Bastos, Jeffinho e Matheus Martins estão no departamento médico.

Corinthians

Garro e Martínez cumprem suspensão, enquanto Hugo, Yuri Alberto e Maycon estão no departamento médico.

Quando é?

Data: sábado, 26 de julho de 2025

sábado, 26 de julho de 2025 Horário: 18h30 (de Brasília)

18h30 (de Brasília) Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro - RJ

