Onde assistir a Boca Juniors x Athletico-PR, amistoso da pré-temporada 2020?

O Furacão tem mais um desafio em sua pré-temporada: enfrentará um dos maiores clubes da América neste domingo (19)

Como parte da pré-temporada, o -PR vai disputar dois amistosos com seu time principal na : depois de perder para o Racing nos pênaltis, nesta quarta-feira (15), o clube vai medir forças com o neste domingo (19), às 22h, tentando uma espécie de "vingança" diante do time que o eliminou da última edição da Copa Libertadores.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Boca Juniors x DATA Domingo, 19 de janeiro de 2020 LOCAL Estádio del Bicentenario - San Juan, ARG HORÁRIO 22h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Lucas Uebel/Getty

A partida terá transmissão ao vivo do canal por assinatura TNT e no EI Plus.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

BOCA JUNIORS

Na reta final da , que, depois de um período de pausa, volta a ser disputada neste próximo dia 26, os Xeneizes tem no Athletico-PR o último teste antes do recomeço da temporada.

Será o segundo jogo de Miguel Ángel Russo, novo treinador do Boca, nesta passagem pelo clube argentino. A equipe estreou na competição batendo o Universitario de Lima por 2 a 0. A previsão é que Russo continue usando um time alternativo.

Provável escalação do Boca Juniors: Díaz; Buffarini, López, Izquierdoz e Fabra; Campuzano e Reynoso; Salvio e Villa; Soldano e Tévez;

ATHLETICO-PR

O atual campeão da Copa do vai ter seu segundo compromisso do ano. A pré-temporada do Furacão será utilizada como preparação para a Libertadores, já que o Athletico não utiliza seu grupo principal no Campeonato Paranaense.

A maior competição de clubes da América começa para o Athletico no dia 3 de março, contra o (URU), pela fase de grupos. Para o duelo diante do Boca, Dorival Júnior pode ter alguns problemas: Jonathan e Carlos Eduardo, titulares na estreia, sentiram dores e desfalcaram o treino do Furacão.

Provável escalação do Athletico: ; Khellven (Jonathan), Thiago Heleno, Léo Pereira e Márcio Azevedo; Lucho, Léo Cittadini e Fernando Canesin; Nikão, Breno Lopes e Carlos Eduardo (Vitinho).

ÚLTIMOS JOGOS

BOCA JUNIORS

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 0 Boca Juniors Superliga Argentina 8 de dezembro de 2019 Boca Juniors 2 x 0 Universitario Torneio de Verão 16 de janeiro de 2019

ATHLETICO-PR