Onde assistir a Barcelona x Celta ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Espanhol 2024/25

Equipes se enfrentam neste sábado (19), pela 32ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Defendendo a liderança, o Barcelona encara o Celta na manhã deste sábado (19), às 11h15 (de Brasília), no estádio Olímpico Lluís Companys, pela 32ª rodada do Campeonato Espanhol 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Líder com 70 pontos, o Barcelona vai em busca de um novo triunfo para se aproximar do título nacional. O Barça chega confiante para o duelo, após se classificar para a semifinal da Champions League.

Do outro lado, o Celta vem de derrota no jogo passado. O time estacionou na sétima posição, com 43 pontos marcados.

Prováveis escalações

Barcelona: Szczesny; Koundé, Iñigo Martínez, Cubarsí e Gerard Martín; De Jong, Pedri e Fermín López; Raphinha, Lewandowski e Lamine Yamal.

Celta: Guaita; Marcos Alonso, Domínguez e Javi Rodríguez; Mingueza, Ilaix Moriba, Fran Beltrán e Sergio Carreira; Alfon González, Borja Iglesias e Fer López

Desfalques

Barcelona

Ter Stegen, Casadó, Bernal e Balde estão no departamento médico.

Celta

El Abdellaoui e Starfelt estão no departamento médico.

Quando é?