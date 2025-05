Bahia x São Paulo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (31), pela 11ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Bahia recebe o São Paulo na noite deste sábado (31), a partir das 18h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view (confira a programação completa).

Vindo de derrota no jogo passado, o Bahia caiu para o sétimo lugar, com 15 pontos. Além disso, o Tricolor de Aço foi eliminado da Copa Libertadores no meio da semana, indo para a disputa da Copa Sul-Americana. O time de Rogério Ceni sabe que precisa dar uma resposta para o seu torcedor.

Do outro lado, o São Paulo também perdeu a partida anterior e foi para a 13ª posição, com 12 pontos marcados. Porém, no meio da semana o Tricolor paulista garantiu a sua classificação às oitavas de final da Copa Libertadores e chega empolgador ara o duelo em Salvador.

Mais artigos abaixo

As equipes já se enfrentaram 51 vezes, com 16 vitórias do Bahia, 20 do São Paulo, além de 15 empates. No último confronto, o Tricolor paulista ganhou por 3 a 0, pelo Campeonato Brasileiro em 2024. .

Prováveis escalações

Bahia: Marcos Felipe, Gilberto, David Duarte, Santiago Mingo, Luciano Juba, Caio Alexandre, Everton Ribeiro, Jean Lucas, Cauly, Luciano Rodríguez, Erick Pulga.

São Paulo: Rafael, Ferraresi, Arboleda, Alan Franco, Enzo Díaz, Cédric Soares, Pablo Maia, Damián Bobadilla, Luciano, Lucas Ferreira, Ryan Francisco.

Desfalques

Bahia

Kanu, Erick e Rezende estão no departamento médico.

São Paulo

Alisson e André Silva cumpre suspensão, enquanto Ruan, Lucas Moura, Luiz Gustavo, Calleri, Ferreira, Igor Vinícius, Marcos Antônio, Lucca, Oscar e Cédric Soares estão no departamento médico.

Quando é?