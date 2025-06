Bahia x Náutico: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa do Nordeste 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (7), pela sétima rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Bahia e Náutico entram em campo na tarde neste sábado (7), às 17h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela sétima rodada da Copa do Nordeste 2025. A partida terá transmissão ao vivo do SBT, na TV aberta, e do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

Apesar de vir de derrota, o Bahia é o líder do grupo B, com 13 pontos marcados. O Tricolor de Aço garante a ponta da tabela com um empate em Salvador.

Do outro lado, o Náutico está na quinta posição, com 8 pontos. O Timbu precisa ganhar, além de torcer por tropeços de CSA, Confiança e Ceará para se classificar à próxima fase.

Prováveis escalações

Bahia: Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Kanu e Juba; Caio Alexandre, Éverton Ribeiro e Jean Lucas; Ademir, Everaldo (ou W. José) e Oscar Estupiñán (Pulga).

Náutico: Wellerson; Marcos Ytalo, Índio, Carlinhos e Igor Fernandes; Auremir, Marcos Antônio e Patrick Allan; Marquinhos, Kelvin e Hélio Borges.

Desfalques

Bahia

Rezende, Iago Borduchi e Erick estão no departamento médico.

Náutico

Sem desfalques confirmados.

Quando é?