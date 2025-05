Bahia x Botafogo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Brasileiro 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (3), pela sétima rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Bahia recebe o Botafogo na noite deste sábado (3), a partir das 21h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, no pay-per-view (confira a programação completa).

Em casa, o Bahia chega empolgado para o duelo. Isso porque o Tricolor vem de vitórias contra o Palmeiras, no Brasileirão, e Paysandu, na Copa do Brasil. A equipe é a sétima colocada do campeonato, com 9 pontos marcados. O técnico Rogério Ceni deve mandar a campo o que tiver de melhor disponível.

O Botafogo, por sua vez, venceu o clássico contra o Fluminense na rodada passada, além de também ter ganhado seu jogo no meio da semana, pela Copa do Brasil. O Fogão ocupa o oitavo lugar, com 8 pontos, e tem dúvida quanto a condição física de Savarino.

As equipes já se enfrentaram 58 vezes, com 22 vitórias do Bahia, 17 do Botafogo, além de 19 empates. No último confronto, empate por 0 a 0, pelo Campeonato Brasileiro em 2024.

Prováveis escalações

Bahia: Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Santi Mingo e Luciano Juba; Everton Ribeiro, Jean Lucas e Caio Alexandre; Ademir, Erick Pulga e Luciano Rodríguez.

Botafogo: John; Vitinho, Jair, David Loiola e Cuiabano; Marlon Freitas, Patrick de Paula, Jeffinho, Matheus Martin e Artur; Igor Jesus.

Desfalques

Bahia

Ronaldo, Kanu e Arias seguem no departamento médico.

Botafogo

Gregore e Alexander Barboza cumprem suspensão, enquanto Bastos e Nathan Fernandes estão lesionados.

Quando é?