Atlético-MG x Corinthians: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (24), pela 10ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Atlético-MG recebe o Corinthians na noite deste sábado (24), a partir das 21h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, no pay-per-view (confira a programação completa).

Vindo de empate em clássico, o Atlético-MG caiu para o nono lugar, com 13 pontos. O Galo ainda goleou no meio da semana e se classificou à próxima fase da Copa do Brasil (4 a 0 no Maringá).

Do outro lado, o Corinthians bateu o Santos em dérbi e subiu para a oitava posição, com 13 pontos marcados também. O Timão também foi a campo pela Copa do Brasil e ficou com a vaga após ganhar por 1 a 0 do Novorizontino.

As equipes já se enfrentaram 87 vezes, com 29 vitórias do Atlético-MG, 36 do Corinthians, além de 22 empates. No último confronto, o Galo ganhou por 2 a 1, pelo Campeonato Brasileiro em 2024.

Prováveis escalações

Atlético-MG: Everson; Natanael, Lyanco, Junior Alonso e Rubens (Caio Paulista); Alan Franco, Gabriel Menino (Patrick / Fausto Vera) e Gustavo Scarpa; Cuello, Rony e Hulk.

Corinthians: Hugo Souza; Félix Torres (Léo Maná), André Ramalho, Cacá e Fabrizio Angileri; Raniele, José Martínez, André Carrillo e Igor Coronado (Breno Bidon); Romero (Memphis) e Yuri Alberto.

Desfalques

Atlético-MG

Guilherme Arana, Caio Maia e Cadu permanecem no departamento médico.

Corinthians

Rodrigo Garro, Matheuzinho e Gustavo Henrique estão lesionados.

Quando é?