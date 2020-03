Onde assistir a Aston Villa x Manchester City, pela final da Copa da Liga?

Equipes se enfrentam pela decisão da Carabao Cup neste domingo (1), às 13h30 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo pela TV ou na internet

E o primeiro título da temporada inglesa está prestes a ser decidido: o e o se enfrentam neste domingo (1), às 13h30 (de Brasília), pela final da Inglesa, no estádio de Wembley. O confronto terá transmissão ao vivo na TV paga e também poderá ser acompanhado em tempo real na Goal clicando AQUI.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Aston Villa x Manchester City DATA Domingo, 1 de março de 2020 LOCAL Wembley - Londres, ING HORÁRIO 13h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Torcida do City quer mais um título na galeria / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo do canal ESPN . Na Goal, você também poderá seguir a partida em tempo real, minuto a minuto!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

ASTON VILLA

Sem conquistar um título nacional desde 1996, uma das equipes mais tradicionais da vê na Copa da Liga Inglesa a chance de ouro para sair da fila e tentar entrar em uma nova era de vitórias.

Para isso, a equipe conta com as boas atuações de Jack Grealish, além do brasileiro Douglas Luiz. Já Wesley Moraes, machucado, está fora da temporada e não estará presente na partidas.

Provável escalação do Aston Villa: Reina; Hause, Mings e Kousa; Targett, Douglas Luiz, Drinkwater e Guilbert; Grealish, Samatta e El Ghazi

MANCHESTER CITY

Já o City tem outra missão: a equipe busca o tricampeonato da Copa da Liga Inglesa, para ficar apenas a uma conquista de igualar o e se tornar o maior vencedor da competição.

Para a final, é improvável que Pep Guardiola poupe a maior de seus titulares, como fez em boa parte da competição. Ainda assim, é provável que jogadores como Raheem Sterling e Sergio Aguero, que foram reservas na Liga dos Campeões contra o Real Madrid, ganhem um lugar.

Provável escalação do Manchester City: Bravo; Walker, Fernandinho, Otamendi e Mendy; De Bruyne, Rodri e David Silva; Bernardo Silva, Aguero e Sterling

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ASTON VILLA

JOGO CAMPEONATO DATA Aston Villa 2 x 3 Premier League 16 de fevereiro 2 x 0 Aston Villa Premier League 22 de fevereiro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO City x Aston VIlla Premier League 09 de março 17h (de Brasília) Aston Villa x Premier League 14 de março 14h30 (de Brasília)

MANCHESTER CITY

JOGO CAMPEONATO DATA Leicester City 0 x 1 Manchester City Premier League 22 de fevereiro 1 x 2 Manchester City Liga dos Campeões 26 de fevereiro

Próximas partidas