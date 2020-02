Gabriel Jesus inferniza Carvajal, “expulsa” Sergio Ramos e tem sua maior noite europeia

O atacante desempenhou funções diferentes e foi decisivo na vitória do City sobre o Real Madrid, pela Champions League

A escalação de Pep Guardiola para o duelo contra o , o de ida pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, surpreendeu por algumas razões. Duas delas envolveram Gabriel Jesus, que foi titular e deixou Sergio Aguero no banco, mas atuou boa parte do tempo, especialmente sem a bola, na ponta-esquerda, enquanto o português Bernardo Silva foi um falso centroavante.

Quer acompanhar o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

Atuar pelas pontas não é novidade para Jesus, que exerceu esta função em seus primeiros jogos pelo e também já atuou assim por seleção brasileira e pelo próprio City. Dentro do Bernabéu, não facilitou a vida de Carvajal, lateral-direito da equipe espanhola.

Mais times

Mas não há dúvidas que a posição onde sente-se mais confortável é como referência de ataque. E foi justamente quando Guardiola fez, no segundo tempo, alterações no time, recolocando Gabriel como atacante mais avançado, que o jogador decidiu a favor dos ingleses, que venceram por 2 a 1 de virada dentro do Santiago Bernabéu.

Todos os gols aconteceram no segundo tempo: Isco abriu para o Real Madrid, aproveitando assistência de Vinícius Júnior, que antes ainda havia recuperado a posse de bola.

A superioridade apresentada até então não havia sido suficiente para o City, mas aí Sterling, que se recuperava de lesão, entrou no lugar de Bernardo Silva e passou a ocupar o flanco esquerdo de ataque. Foi também por ali que o belga Kevin De Bruyne deu uma linda assistência para Gabriel Jesus, aos 78’, empatar de cabeça. De Bruyne virou o jogo logo depois, convertendo pênalti sofrido por Sterling.

Leia também: City inicia luta para reverter suspensão da UEFA

Mas Gabriel Jesus voltou a aparecer com destaque, sofrendo a falta que culminou no cartão vermelho dado ao zagueiro Sergio Ramos, que desta forma fica suspenso para o duelo de volta, que será realizado em 17 de março no Etihad Stadium. Uma baixa e tanto para os espanhóis.

ACABOU | ⚽



Vencemos de virada fora de casa! Que jogo, o 💙 do Cityzen foi a milhão hoje! Golaço do @gabrieljesus33 e do @DeBruyneKev!!!



👑1x2🔵#MCFCPortugues #RMAMCI pic.twitter.com/6uQ6MdB1TV — (@ManCityPT) February 26, 2020

No jogo em que infernizou a defesa madridista, decidindo com gol e ainda tirando Sergio Ramos do tabuleiro, Gabriel Jesus chegou a 18 gols contando todas as competições desta temporada. Nenhum brasileiro balançou as redes mais vezes.