Onde assistir a Aston Villa x Chelsea ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês 2024/25

Equipes se enfrentam neste sábado (22), pela 26ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Aston Villa recebe o Chelsea na tarde deste sábado (22), às 14h30 (de Brasília), no Villa Park, em Birmingham, pela 26ª rodada do Campeonato Inglês 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ via streaming (confira a programação completa).

Vindo de empate na rodada anterior, o Aston Villa é o nono colocado, com 39 pontos. Em casa, o time quer vencer para tentar entrar no G-6.

Já o Chelsea perdeu o jogo passado e estacionou na sexta posição, com 43 pontos. Os Blues sabem que o duelo se trata de um confronto direto para se manter na zona de classificação às competições europeias.

Prováveis escalações

Aston Villa: Emiliano Martínez; García, Konsa, Mings, Digne; McGinn, Tielemans; Malen, Rogers, Rashford; Watkins.

Chelsea: Jorgensen; Reece James, Chalobah, Colwill, Cucurella; Moisés Caicedo, Enzo Fernández; Sancho, Cole Palmer, Pedro Neto; Nkunku.

Desfalques

Aston Villa

Pau Torres, Boubacar Kamara, Ross Barkley e Amadou Onana estão lesionados, enquanto Alex Disasi está fora por pertencer ao Chelsea.

Chelsea

Nicolas Jackson, Marc Guiu, Noni Madueke, Benoit Badiashile, Wesley Fofana e Roméo Lavia estão suspensos, enquanto Mykhailo Mudryk cumpre suspensão.

Quando é?

Data: sábado, 22 de fevereiro de 2025

sábado, 22 de fevereiro de 2025 Horário: 14h30 (de Brasília)

14h30 (de Brasília) Local: Villa Park, Birmingham - ING

