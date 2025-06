Anápolis x Retrô: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série C 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (14), pela nona rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Querendo deixar a lanterna, o Anápolis encara o Retrô na noite deste sábado (14), às 19h30 (de Brasília), no estádio Jonas Duarte, pela nona rodada da Série C 2025. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN e do Nosso Futebol+, no streaming (veja a programação completa aqui).

⁠Com seis empates e duas derrotas, o Anápolis é o lanterna do campeonato, com 6 pontos. O time não vence desde março e chega pressionado para o duelo.

O Retrô, do outro lado, perdeu os últimos dois jogos e caiu para a 18ª posição, com 7 pontos. A equipe busca a reação fora de casa.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Anápolis: Paulo Henrique; Fábio, Lucão, Victor Oliveira e Caxambu; Samuel Michels, Rafinha e Denner; Kadu, Igor Cássio e Rafael Verrone.

Retrô: Fabián Volpi; Eduardo Porto, Claudinho, Walce e Salomão; Gledson (Jonas), Richard Franco e Radsley; Mike (Iba Ly), Maycon Douglas e Mascote.

Desfalques

Anápolis

Sem desfalques confirmados.

Retrô

Sem desfalques confirmados.

Quando é?