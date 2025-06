América-RN x CSA: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa do Nordeste 2025

Copa do Nordeste

Equipes se enfrentam neste sábado (7), pela sétima rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

América-RN e CSA se enfrentam neste sábado (7), às 17h30 (de Brasília), na Arena das Dunas, em Natal, pela sétima rodada da Copa do Nordeste 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

Vindo de derrota, o América-RN é sexto colocado do grupo B, com 7 pontos. Para conquistar a classificação, o Alvirrubro precisa ganhar, além de torcer por tropeços de Náutico e Ceará.

Do outro lado, o CSA é o vice-líder, com 10 pontos. O time alagoano garante a vaga à próxima fase com ao menos um empate na Arena das Dunas.

Prováveis escalações

América-RN: Renan Bragança; Ricardo Luz, Lucas Rodrigues, Heitor e Davi Gabriel (Rennan Siqueira); Ferreira, Souza (Robson), Alexandre Aruá e Dudu; Thiaguinho (Hebert) e Salatiel.

CSA: Gabriel Félix; Ramon (Diogo Batista), Marcão, Islan e Enzo; Camacho, Gustavo Nicola e Silas; Guilherme Cachoeira, Tiago Marques (Igor Bahia) e Daniel.

Desfalques

América-RN

Sem desfalques confirmados.

CSA

Vidal e Felipe Albuquerque estão no departamento médico.

Quando é?