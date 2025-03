Onde assistir a América-MG x Atlético-MG ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da final do Campeonato Mineiro 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (15), no Mineirão; confira a transmissão e outras informações do jogo

América-MG e Atlético-MG se enfrentam neste sábado (15), às 16h30 (de Brasília), no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, pelo jogo de volta da final do Campeonato Mineiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para Minas Gerais, exceto Juiz de Fora) na TV aberta, do SporTV2 na TV fechada, além do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

Após ser goleado no jogo de ida (4 a 0), o América-MG entra campo com a dura missão de ganhar do rival por cinco gols de diferença para ser campeão, ou por quatro para levar a decisão às penalidades. O time tem baixas importantes para o duelo.

Do outro lado, o Atlético-MG tem larga vantagem, podendo empatar ou perder por até três gols a mais, mas garante que busca uma nova vitória. O Galo vive grande momento na temporada e ainda não perdeu em 2025. O Alvinegro é o maior vencedor do estadual, com 49 títulos.

Prováveis escalações

América-MG: Jori; Mariano, Ricardo Silva, Lucão e Marlon; Kauã Diniz, Yago Santos e Elizari; Adyson, Fabinho e Renato Marques.

Atlético-MG: Everson; Natanael, Lyanco, Júnior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Gabriel Menino e Gustavo Scarpa; Cuello, Deyverson (Hulk) e Rony.

Desfalques

América-MG

Cauã Barros cumpre suspensão, enquanto Alê, Benítez, Dalberson e Guilherme Pato stão no departamento médico.

Atlético-MG

Júnior Santos, Brahian Palacios, Cadu e Caio Maia continuam no departamento médico.

Quando é?