Onde assistir a Al Okhdood x Al Ahli ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Firmino no Campeonato Saudita

Equipes se enfrentam neste sábado (15), pela 25ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Al Okhdood e Al Ahli entram em campo na tarde deste sábado (15), às 16h (de Brasília), no Prince Hathloul bin Abdulaziz Stadiuml, em Najran, pela 25ª rodada da Liga Saudita 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do Canal Goat, no streaming (veja a programação completa aqui).

Na lanterna com 17 pontos, o Al Okhdood conta com o apoio de sua torcida para voltar a vencer na competição. A equipe sabe que precisa reagir para seguir na luta contra o rebaixamento.

Do outro lado, o Al Ahli vem de empate no jogo passado. O time está em quinto lugar, com 48 pontos.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Al Okhdood: Paulo Vitor, Lowe, Alyami, Alqaydhi, Pedroza, Petros, Khamis, Al Saeed, Al Zubaidi, Bassogog e Barry.

Al Ahli: Mendy, Majrashi, Demiral, Ibañez, Dams, Aljohani, Gabri Veiga, Mahrez, Galeno, Albrikan e Toney.

Desfalques

Al Okhdood

Sem desfalques confirmados.

Al Ahli

Sem desfalques confirmados.

Quando é?