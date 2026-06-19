Onahi: O empate com o Brasil não nos deixou felizes... e nosso objetivo é superar a conquista de 2022

O meio-campista da seleção marroquina, Ezzedine Ounahi, afirmou que não há nenhum clima de euforia entre os Leões do Atlas, após o empate em 1 a 1 com o Brasil na Copa do Mundo.

O Marrocos se prepara para enfrentar a Escócia, nas primeiras horas da manhã de amanhã, na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

A agência Reuters divulgou as declarações de Ounahi durante a coletiva de imprensa de apresentação, na qual ele enfatizou que a seleção marroquina aspira superar o feito alcançado há quatro anos na Copa do Mundo do Catar, quando chegou às semifinais.

Onahi acrescentou: “Sabemos que esta edição da Copa do Mundo será mais longa do que a do Catar em 2022, e precisamos administrar todo o torneio da maneira correta. Não viemos aqui apenas para enfrentar o Brasil, fazer uma partida fantástica e depois tudo acabar”.

E continuou: “Queremos chegar mais longe do que chegamos no Catar. Todos sabemos que precisamos de um resultado positivo contra a Escócia”.

Ele destacou: “Há 40 milhões de marroquinos torcendo por nós. Temos uma abundância de talentos, um elenco completo e esperamos apresentar um desempenho melhor do que o que fizemos no Catar. Nosso objetivo é chegar o mais longe possível”.

E explicou: “O jogo de amanhã será mais importante e mais difícil. A Escócia tem três pontos, enquanto nós temos apenas um, e não podemos esquecer disso. Precisamos vencer para que nosso terceiro jogo, contra o Haiti, seja mais fácil para nós”.