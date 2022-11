Omã x Alemanha: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do amistoso

Alemães encerram a preparação para o Mundial nesta quarta-feira (16); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

No último amistoso antes da Copa do Mundo, a Alemanha encara o Omã nesta quarta-feira (16), às 14h (de Brasília), em Mascate. O torcedor pode acompanhar o duelo ao vivo na ESPN 4, na TV fechada, e no Star+, no streaming. Na GOAL, o torcedor acompanha em tempo real.

Antes de estrear no Mundial diante do Japão no próximo dia 23, a Alemanha busca reencontrar o caminho da vitória. Nos últimos dois jogos disputados, foi derrotada pela Hungria por 1 a 0, e empatou com a Inglaterra em 3 a 3.

Do outro lado, o Omã vem de dois empates e uma derrota nos últimos três jogos. Após esta partida, disputará outro amistoso contra a Bielorrússia no domingo (20).

Prováveis escalações

Escalação do provável OMÃ: Al-Mukhaini ; Al-Khamisi, Al-Musalami, Al-Harthi, Al-Kaabi; Al-Malki, Al-Yahyaei, Al-Saadi; Al-Sabhi, Al-Alawi, Al-Yahmadi.

Escalação do provável ALEMANHA: Ter Stegen, Kehrer, Süle, Schlotterbeck, Raum; Kimmich, Gündoğan; Hofmann, Musiala, Sané; Havertz.

Desfalques

Alemanha

Sem desfalques confirmados.

Omã

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: quarta-feira, 16 de novembro de 2022

• Horário: 14h (de Brasília)

• Local: Sultan Qaboos Complex – Mascate, Omã