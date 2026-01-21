+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Liga dos Campeões
team-logoOlympique de Marseille
Stade Orange Velodrome
team-logoLiverpool
ASSISTA COM A
Pedro Augusto Dias

Olympique de Marselha x Liverpool: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Champions League 2025/26

Equipe se enfrentam pela sétima rodada da fase de liga da competição; saiba como acompanhar na TV e na internet

Olympique de Marselha e Liverpool entram em campo nesta quarta-feira (21), às 17h (horário de Brasília), em confronto válido pela sétima rodada da fase de liga da Champions League 2025/26. A partida acontece no Stade Vélodrome, em Marselha.

Aqui, a GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como assistir, incluindo canal de TV, detalhes de streaming e mais.

Onde assistir Olympique de Marselha e Liverpool ao vivo?

O jogo entre Olympique de Marselha e Liverpool será transmitido pelo Canal Space, na TV fechada, e pela HBO Max, no streaming.

Todos os jogos da Champions LeagueAssine já! 

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça!🟢

Notícias e prováveis escalações

Notícias do Olympique de Marseille

o Olympique de Marselha ocupa atualmente a 16ª posição, com nove pontos, mas chega ao duelo embalado por resultados positivos recentes tanto na Ligue 1 quanto na Copa da França. O treinador precisará ajustar o sistema defensivo diante das ausências de Benjamin Pavard e Nayef Aguerd.

Liga dos Campeões
Olympique de Marseille crest
Olympique de Marseille
OM
Liverpool crest
Liverpool
LIV

Notícias do Liverpool

Na Champions League, os Reds aparecem na 11ª colocação, com 12 pontos, e seguem em processo de assimilação do novo modelo de jogo, sustentados pelas boas atuações de Florian Wirtz e Jeremie Frimpong, após mudanças realizadas por Arne Slot.

Prováveis escalações de Olympique de Marseille x Liverpool

Olympique de MarseilleHome team crest

3-4-2-1

Formação

4-2-3-1

Home team crestLIV
1
G. Rulli
28
B. Pavard
32
F. Medina
5
L. Balerdi
23
P. Hoejbjerg
10
M. Greenwood
18
A. Vermeeren
33
Emerson
14
I. Paixao
22
T. Weah
97
P. Aubameyang
1
A. Becker
4
V. van Dijk
6
M. Kerkez
30
J. Frimpong
2
J. Gomez
8
D. Szoboszlai
38
R. Gravenberch
7
F. Wirtz
10
A. Mac Allister
17
C. Jones
22
H. Ekitike

4-2-3-1

LIVAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • R. De Zerbi

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • A. Slot

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Lesões e suspensões

Que horas começa Olympique de Marselha e Liverpool

crest
Liga dos Campeões - Liga dos Campeões
Stade Orange Velodrome

Retrospecto recente

OM
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
22/6
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
2/5

LIV
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
7/4
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
3/5

Últimos confrontos diretos

OM

Outros

LIV

2

Vitórias

0

Empate

3

Vitórias

4

Gols feitos

8
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
2/5

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis

Publicidade
0