Olympique de Marselha x Liverpool: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Champions League 2025/26

Olympique de Marselha e Liverpool entram em campo nesta quarta-feira (21), às 17h (horário de Brasília), em confronto válido pela sétima rodada da fase de liga da Champions League 2025/26. A partida acontece no Stade Vélodrome, em Marselha.

Onde assistir Olympique de Marselha e Liverpool ao vivo?

O jogo entre Olympique de Marselha e Liverpool será transmitido pelo Canal Space, na TV fechada, e pela HBO Max, no streaming.

Notícias e prováveis escalações

Notícias do Olympique de Marseille

o Olympique de Marselha ocupa atualmente a 16ª posição, com nove pontos, mas chega ao duelo embalado por resultados positivos recentes tanto na Ligue 1 quanto na Copa da França. O treinador precisará ajustar o sistema defensivo diante das ausências de Benjamin Pavard e Nayef Aguerd.

Notícias do Liverpool

Na Champions League, os Reds aparecem na 11ª colocação, com 12 pontos, e seguem em processo de assimilação do novo modelo de jogo, sustentados pelas boas atuações de Florian Wirtz e Jeremie Frimpong, após mudanças realizadas por Arne Slot.

Que horas começa Olympique de Marselha e Liverpool

Liga dos Campeões - Liga dos Campeões Stade Orange Velodrome

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

