Braz e a negociação por Gerson: "Flamengo não foi vender ninguém no mercado"

Vice-presidente revelou que interesse do Olympique chegou através do pai do jogador, que também é seu empresário

A negociação entre Olympique de Marseille e Flamengo por Gerson já virou novela. Conforme noticiado pela Goal, o time francês ainda não apresentou uma proposta dentro dos valores que agradam a diretoria Rubro-Negra e a indefinição sobre o futuro do jogador continua.

Nesta segunda-feira (24), em entrevista ao programa Donos da Bola, Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, revelou que a primeira proposta, recusada pelo time carioca, foi levada a mesa do clube pelo pai e agente do jogador.

"O pai do jogador há 20 dias nos trouxe o interesse de um clube francês que fez uma proposta. Estamos conversando, houve uma recusa nossa de uma ou duas propostas. O Flamengo foi procurado pelo empresário do jogador e está negociando. Se a proposta pelo Gerson fosse interessante já teríamos vendido. Até o momento, apenas um time francês fez proposta pelo Gerson. E que fique claro, o Flamengo não foi vender ninguém no mercado".

De quebra, Braz também afastou as especulações sobre uma possível proposta do Atlético de Madrid pelo atleta. Pelo menos até o momento, nada chegou na mesa do Flamengo, nem mesmo uma sondagem do time espanhol.

Questionado sobre o pedido de Rogério Ceni por reforços, o dirigente foi direto.

"Todo técnico pede reforço, não é só o Rogério. Levo com naturalidade. Sobre ter caixa pra contratar, nós reforçamos sem gastar (Viana e Maia). Estamos analisando o mercado e esse processo é feito com calma".

Enquanto encara essas negociações, o Fla se prepara para o último jogo da fase de grupos da Copa Libertadores (onde já está classificado) diante do Vélez Sarsfield, na quinta-feira (27) e para a estreia no Brasileirão 2021 contra o Palmeiras, no domingo (30), no Rio.