Olympique de Marselha ignora Cristiano Ronaldo: "Queremos quem joga em equipe"

Craque de Portugal vive fase complicada pelo Manchester United; no confronto contra o Tottenham, foi punido por ter ido embora antes do final do jogo

Cristiano Ronaldo não vive seus melhores dias. O cinco vezes campeão da Bola de Ouro se envolveu em polêmica após ir embora mais cedo durante a vitória do Manchester United sobre o Tottenham, por 2 a 0, causando alvoroço dentro e fora das quatro linhas da equipe inglesa. Com alguns rumores de saída, CR7 pode deixar os Red Devils em breve, mas o presidente do Olympique de Marselha, Pablo Longoria, já confirmou que não será para sua equipe que o centroavante irá.

Isso porque, em entrevista à RMC Sport, Longoria respondeu sobre um possível interesse da equipe francesa no jogador: "O futebol é muito claro. Você se contenta com os meios que tem à sua disposição, com um equilíbrio financeiro. Você tem que fazer de tudo para obter melhores resultados, procurar melhorar a equipe, mas com estabilidade financeira. Isso é importante em 2022. Precisamos de uma situação financeira sustentável."

"Estamos longe de ideias como essa [de contratar Ronaldo], de grandes estrelas, de jogadores individuais. Estamos mais concentrados nos jogadores de equipe que colocam em performances individuais que servem à equipe. Temos um projeto onde todos precisam trabalhar para um coletivo", confirmou o presidente.

Getty Images

O português se sentiu "pressionado" em permanecer no Manchester United, já que outras equipes não demonstraram tanto interesse por ele durante a última janela de transferências. Aos 37 anos, CR7 terá seu contrato finalizado em 2023, quando se tornará um agente livre e poderá ser negociado gratuitamente com outros clubes. Resta saber se o português retomará a titularidade na Inglaterra ou precisará, de fato, buscar novos ares.