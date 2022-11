Olympique de Marseille quer valor próximo do que pagou para vender Gerson ao Flamengo

Rubro-Negro está disposto a pagar alto, mas trabalha por operação mais vantajosa possível

Em conversas com o Olympique de Marseille para repatriar Gerson, o Flamengo terá que colocar a mão no bolso. Isso porque o time francês faz jogo duro e deseja um montante próximo do que pagou pelo meio-campista em meados de 2021.

Na ocasião, o Marseille desembolsou 20 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos de Gerson, com a possibilidade de mais 5 milhões, em caso de metas que foram atingidas. Sendo assim, a operação total ficou em 25 milhões de euros. O Flamengo ainda tem cerca de 6,5 milhões de euros a receber, que podem ser abatidos.

Dinheiro não é o problema para o Flamengo, que vive ótima fase econômica e atingiu bons valores com as premiações da Copa Libertadores e da Copa do Brasil. A diretoria rubro-negra, no entanto, busca uma maneira de tornar a negociação mais favorável.

O desejo das três partes coincidem: do Gerson em voltar, do clube francês em vender e do time carioca em repatriar o jogador. Para tornar a operação mais vantajosa, o Flamengo não descarta deixar um percentual dos direitos econômicos do jogador com os franceses

Gerson viveu bom momento com Sampaoli no Marseille, mas desde a chegada do técnico Igor Tudor, perdeu espaço. A relação entre o brasileiro e o técnico é inexistente, o que motivou o desejo do meio-campista em deixar o clube.

No Sevilla, o Sampaoli demostrou interesse em contar com Gerson, mas o jogador quer voltar ao Flamengo. As conversas começaram, inclusive, por parte do estafe do volante, que procurou a diretoria rubro-negra e expos o desejo de retorno.