Insatisfeito na França, estafe de Gerson abre conversas por retorno ao Flamengo

Meio-campista de 25 anos já havia pedido para deixar o futebol francês em julho, logo após a saída de Jorge Sampaoli do clube

O primeiro grande reforço do Flamengo para 2023 pode ser um retorno importante. Trata-se de Gerson, campeão da Libertadores e bi campeão brasileiro pelo clube. O meio-campista, que está sem espaço no Olympique de Marseille, deseja retornar ao time do coração e as conversas já foram iniciadas. A informação foi trazida inicialmente pelo "Paparazzo Rubro-Negro" e confirmada pela GOAL.

O estafe de Gerson e a diretoria rubro-negra já alinharam algumas situações em relação a estratégia para repatriar o jogador e, do lado do atleta, tratam como boas as chances de um desfecho positivo. A situação do meio-campista no Marseille não é boa, desde a chegada do técnico Igor Tudor, o que influenciou no desejo de um retorno.

Empresários próximos ao estafe de Gerson, que manejam questões do atleta no cenário europeu, gostariam de vê-lo no Sevilla, mas o próprio jogador destaca a preferência de um retorno ao Flamengo neste momento.

Inicialmente, a ideia do Flamengo é recomprar Gerson, mas isso depende do do conselho do fundo de investidores do Marseille, algo que foge um pouco do controle das duas partes. Caso não seja possível a recompra neste momento, um empréstimo também se torna uma opção.

A relação entre Flamengo e Olympique de Marseille é boa desde os tempos em que os franceses vieram ao Brasil para comprar o volante. Foram semanas de longa negociação e muitos detalhes e a concretização só foi possível devido ao bom relacionamento entre as partes.

Quem também tem interesse em Gerson é o Sevilla, especialmente Sampaoli. Foi o técnico argentino que levou o brasileiro para o Marseille e juntos conseguiram protagonizar uma boa campanha na Ligue 1, que levou o clube francês de volta à Champions League.

O Olympique de Marseille comprou Gerson por 25 milhões de euros, parcelados, em meados de 2021. O volante fez 48 jogos com a camisa do Flamengo e marcou 11 gols. Ele foi campeão da Libertadores 2021, bicampeão brasileiro 2019/2020, além de conquistar duas Supercopa, uma Recopa e dois campeonatos cariocas.