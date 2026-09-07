A partida disputada por Fermín López, estrela do Barcelona, diante do Valencia confirmou, sem deixar espaço para dúvidas, seu início impressionante nesta temporada.

Após o doblete que marcou diante do Elche e seu gol contra o Athletic Bilbao, o jogador explodiu no estádio de Mestalla ao marcar um gol e dar duas assistências, além de ter feito outro passe decisivo no gol anulado de Lamine Yamal, e de uma finalização que bateu na trave depois de belos lances individuais de habilidade.

Fermín participou de quase todos os ataques perigosos criados pelo Barcelona, demonstrando que começou a temporada com forte determinação para ser um elemento indispensável na escalação do treinador Hansi Flick, tendo sido eleito o melhor jogador da partida diante do Valencia.

De acordo com o jornal espanhol "As", Fermín elevou seu saldo para três participações como titular, depois de ter ficado no banco de reservas diante do Rayo Vallecano, alcançando um feito notável ao superar, no momento atual, Dani Olmo na disputa pela posição de armador.

Graças ao seu desempenho consistente, ele passou a tornar muito difícil para o treinador Hansi Flick deixá-lo de fora da escalação, já que seria inaceitável abrir mão dele diante do seu nível atual, embora Dani Olmo também tenha mostrado alta qualidade ao criar dois gols em apenas dez minutos.

Contar com ambos os jogadores representa um grande acerto para Flick, uma vez que a forte concorrência entre eles trará benefícios ao Barcelona.

Esse início impressionante revela uma história pessoal vivida pelo jogador, já que Fermín teve um verão extremamente complicado após ter sido cortado da Copa do Mundo por causa de uma lesão sofrida no final da temporada passada, depois de conquistado o título do Campeonato Espanhol.

Fermín declarou: "Passei por um momento muito difícil, e não consegui assistir às primeiras partidas por causa da dor que sentia".

O jogador fez um grande esforço durante o verão, para começar a atual temporada com muita paixão e um nível excepcional.

As manifestações do brilho de Fermín vão além de sua intensidade e de sua capacidade de infiltração e de finalização, pois ele se destaca como um armador diferenciado, com uma melhora notável no último passe, além de possuir um entrosamento especial e uma química evidente com Lamine Yamal dentro de campo.



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