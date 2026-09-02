Dani Olmo, estrela do Barcelona, enviou uma mensagem contundente sobre o caso de Julián Álvarez, atacante do Atlético de Madrid, que não conseguiu realizar seu sonho de jogar pelo Barça.

O jornal "Sport" relatou que Olmo foi questionado nesta quarta-feira, durante a homenagem que lhe foi prestada em Terrassa, após sua conquista do título mundial com a Espanha, sobre a maneira como o Atlético lidou com Álvarez.

A pergunta estava relacionada à própria experiência de Olmo, que deixou o Leipzig, apesar de seu contrato ainda estar em vigor, para realizar seu sonho de jogar no Barcelona.

O internacional espanhol foi questionado sobre se compreendia a posição do Atlético, depois de Julián também ter manifestado seu desejo de trocar de clube, mas que acabou não conseguindo fazê-lo.

Dani Olmo não hesitou em adotar uma posição clara, ao dizer: "Não entendo isso. No fim das contas, todos nós temos nossos sonhos, e Julián Álvarez tinha o sonho dele".

E acrescentou: "Álvarez lutou por ele e não conseguiu realizá-lo. Tudo bem, a vida continua".

As palavras do internacional espanhol representam uma nova crítica ao Atlético de Madrid, em meio à polêmica em torno da situação de Julián Álvarez, já que Olmo considera que o atacante tinha o direito de buscar a realização de seu sonho, insinuando que não concorda com a maneira como o clube madrilenho lidou com o desejo de Álvarez de deixar o estádio Metropolitano.

Olmo também foi questionado sobre a decisão de Joan Laporta, presidente do Barcelona, de não realizar a homenagem que estava prevista para seus jogadores campeões da Copa do Mundo.

O jogador disse: "Entendemos e respeitamos que o Barcelona tenha considerado que não era o momento adequado para realizar a homenagem. Sabemos que o clube nos valoriza muito".

E concluiu: "A Copa do Mundo já é passado. Agora buscamos vencer a Liga dos Campeões da Europa".

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