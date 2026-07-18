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Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Hussein Hamdy

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Olmo: A violência contra Yamal é normal... e a Argentina é mais forte que a França

D. Olmo
L. Yamal
L. Messi
Argentina
Espanha
Copa do Mundo
Espanha
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Encontro dos Adultos

Dani Olmo, astro da Espanha, afirmou que os jogadores da seleção ainda não compreenderam a magnitude da grande conquista que estão prestes a alcançar, alertando para a força do adversário a menos de 48 horas da final da Copa do Mundo contra a seleção da Argentina.

Em entrevista ao jornal espanhol “AS”, ao responder a uma pergunta sobre o quanto sonhava em chegar à final, Olmo disse: “Muito. Acho que, até agora, ainda não temos plena noção do que estamos prestes a viver”.

Sobre o sentimento da seleção em relação à possibilidade de conquistar a Copa do Mundo após a vitória no Campeonato Europeu, ele disse: “Sim, tínhamos essa sensação. Acho que a equipe estava preparada, mas a Copa do Mundo é sempre diferente. E quando você chega aqui, fica um pouco isolado de tudo, porque, como eu disse, não temos plena noção do que estamos conquistando. No fim das contas, são jogos de futebol e queremos vencê-los, mas o que está acontecendo na Espanha, como as pessoas estão vivendo esses momentos e o que estamos fazendo, vamos valorizar muito mais com o passar do tempo”.

E acrescentou sobre a reação da torcida: “Sim, como eu disse, não temos plena noção porque não vemos isso com nossos próprios olhos, mas sabemos que o que estamos fazendo é algo incrível e percebemos o que a Espanha está vivendo. Também sentimos o apoio de todos lá, assim como daqueles que conseguiram viajar, além de nossas famílias”.

Sobre a diferença entre o Campeonato Europeu e a Copa do Mundo, ele disse: “Sim, não dá para comparar os dois. É uma coisa diferente. A Copa do Mundo é outro nível em todos os aspectos, seja no clima ou na cobertura da mídia, além de você enfrentar as melhores seleções do mundo”.

Copa do Mundo
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Sobre o confronto com a Argentina na final, ele disse: “Ótimo. No fim das contas, vão se enfrentar a primeira e a segunda colocadas no ranking da FIFA. São, sem dúvida, as duas melhores seleções do torneio até agora, então será uma grande final”.

Sobre a “Finalésima”, que nunca aconteceu antes entre as duas seleções, ele disse: “Sim, é a partida que não foi disputada... mas tudo bem. O futebol te dá segundas chances ou te leva de volta ao lugar onde você deveria estar, e agora temos uma nova oportunidade de jogar contra eles”.

Sobre seu desempenho em comparação com o Campeonato Europeu, ele disse: “Não sei, e não parei para avaliar isso. É verdade que me sinto muito bem. Estava muito animado para ajudar a equipe em campo. Não consegui fazer isso na primeira partida, mas desde o jogo contra a Arábia Saudita comecei a me sentir muito à vontade, e espero continuar ajudando a equipe a vencer”.

Sobre a sintonia com Lamine Yamal, ele disse: “Sim, é muito fácil me entender com o Lamine. Jogamos juntos por muitos anos no Barcelona e na seleção, então não precisamos falar para nos entendermos, e isso facilita muito as coisas”.

Sobre a condição de Lamine Yamal, ele disse: “Ele está bem, não há nenhum problema”.

Quanto ao curativo que usa na coxa, explicou: “São apenas hematomas causados pelos jogos, e não terei nenhum problema para jogar”.

Sobre as faltas violentas que Yamal sofre, ele disse: “Isso é normal, pois é muito difícil pará-lo. Ele sabe disso, mas continua tentando, e tem a ambição, a personalidade e a ousadia que sempre demonstra; por isso, não há nenhum problema”.

Sobre os comentários a respeito da obsessão de Yamal por marcar gols, ele disse: “Ele é como todos nós. Prefere que a equipe vença, mesmo que não marque. Ele faz o que deve para garantir a vitória da seleção”.

Sobre como lidar com Lionel Messi, ele disse: “Messi é um jogador excepcional, e não importa se tem 39, 20 ou qualquer outra idade. Ele tem sido extremamente decisivo neste torneio, e sabemos o que ele é capaz de fazer e o que representa; por isso, com certeza será um dos principais jogadores a serem observados na seleção argentina”.

Sobre a diferença entre o confronto contra a Argentina e o da França, ele disse: “Acho que será diferente. Talvez a Argentina seja mais agressiva e mais forte nos duelos. Estaremos preparados para isso, pois não é algo que nos seja estranho”.

Sobre a possibilidade de a torcida argentina ser mais numerosa nas arquibancadas, ele disse: “Não, isso não nos preocupa. Sentimos de perto o apoio da torcida e do país, seja no estádio, nas ruas ou da Espanha. Por isso, não importa se a torcida argentina for maior, pois jogamos por um país inteiro”.

E acrescentou: “Isso também pode ser um incentivo a mais. Em alguns momentos em que houver entradas fortes ou disputas físicas, precisamos nos concentrar apenas no que nos diz respeito. Eles vão defender seus interesses, mas não podemos perder o foco”.

Sobre a preparação da Espanha para uma partida que pode envolver provocações, ele disse: “A Espanha está preparada para tudo, mas precisamos jogar da maneira que sabemos, que é com a posse de bola e o domínio da partida. Esse é o nosso estilo, e se começarmos a jogar no estilo dos outros ou entrarmos nas provocações, eles podem ser melhores do que nós nisso; por isso, não devemos nos deixar levar por isso”.

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