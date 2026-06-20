Olisé quebra o silêncio e responde a Mbappé

Michael Olise, estrela do Bayern de Munique e da seleção francesa, quebrou seu habitual silêncio e fez declarações raras nas quais revelou sua filosofia pessoal sobre o futebol, afirmando que se considera “um criador, e não um artista”, e que o jogo deve ser “visualmente deslumbrante” para entreter o público.

Em entrevista concedida ao jornal francês “L’Équipe” neste sábado, dois dias antes do segundo jogo da França contra o Iraque na Copa do Mundo de 2026, o ponta bávaro, conhecido por sua discrição, aproveitou a oportunidade para falar sobre sua relação com o futebol e responder às recentes declarações de Kylian Mbappé a seu respeito.

Oulissi, de 24 anos, disse: “Acho que o futebol pode ser uma arte. Mas, para mim, me considero apenas uma pessoa criativa. Não me vejo como um artista. No entanto, sim, gosto que o futebol seja bonito. Para a torcida e para quem assiste pela TV e quer se divertir”.

Ele acrescentou: “Acho que o futebol é um esporte maravilhoso e, por isso, também deve ser visualmente deslumbrante”, em uma declaração que reflete a visão de um jogador que combina talento excepcional com uma profunda consciência da estética do jogo.

O jogador, que marcou 7 gols em 18 partidas pela seleção francesa, aproveitou a oportunidade para explicar o que o motiva em campo, afirmando que a beleza no futebol não se limita apenas ao ataque.

Ele disse: “A intervenção pode ser um movimento fluido e maravilhoso. Se for fluido, como podemos dizer que não é bonito? Acredito simplesmente que os atacantes controlam o ataque, e os defensores controlam a defesa. Assistir a uma bela defesa também é impressionante”.

E acrescentou com humildade: “Para mim, a entrada não é um movimento natural, mesmo que eu a execute bem. Acho que melhorei nesse aspecto desde que comecei a jogar em um nível mais alto. Faz parte do jogo, então acho que melhorei nesse aspecto”.

Nesse mesmo contexto, Oulissi respondeu às declarações de Kylian Mbappé, capitão da seleção francesa, que o descreveu em uma entrevista anterior — na qual apresentou a lista dos 25 convocados dos Bleus para a Copa do Mundo — como “o jogador do presente e do futuro”.

Oulissi disse com notável humildade: “Ah, isso é um grande elogio. É bom ouvir isso, especialmente vindo do Kylian. Quando quem fala é alguém com quem você joga, alguém que você respeita e que conquistou muito no mundo do futebol, acho que é sempre bom ouvir essas palavras”.

Mas ele logo questionou um pouco o exagero, dizendo: “No momento, eu diria que sim, sou um jogador do presente. Se continuar trabalhando duro e mantendo a humildade, espero me tornar um jogador do futuro”.