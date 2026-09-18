O francês Michael Olise, ponta do Bayern de Munique, demonstrou grande irritação com o comportamento violento de seus adversários no Campeonato Alemão, especialmente na partida contra o Schalke, que terminou com um empate sem gols.

Antes do confronto contra o Union Berlin, uma das equipes fisicamente mais fortes da competição, nesta sexta-feira, o jogador francês deixou de esconder seu descontentamento e reclamou publicamente por não estar recebendo proteção suficiente dos árbitros.

Apesar de marcar com regularidade e manter sua boa condição física, já que balançou as redes 5 vezes nesta temporada pelo Bayern de Munique, Olise expressa uma frustração crescente pela maneira como os jogadores adversários o tratam desde o início da temporada.

Ao longo das seis partidas que o Bayern de Munique disputou em todas as competições, o jogador da seleção francesa se dirigiu ao árbitro em mais de uma ocasião, exigindo dele uma intervenção maior, numa clara demonstração de sua impaciência com as entradas que considera excessivamente violentas por parte dos defensores adversários.

O jornal L'Équipe publicou a declaração de Olise, no qual afirmou "vou acabar apanhando", numa referência à sua preocupação com a continuidade das entradas duras a que é submetido.

A reclamação do ponta do Bayern surge diante do estilo defensivo que ele enfrenta continuamente, baseado em disputas físicas intensas, já que ele considera que os árbitros não intervêm o suficiente para protegê-lo dessas entradas.

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