Craque espanhol passou férias no Brasil e visitou camisa 10 do Santos nos últimos dias

O QUE ACONTECEU?

Sensação do Barcelona, Lamine Yamal passou parte de suas férias ao lado de Neymar, no Brasil. Os dois se divertiram jogando futevôlei e curtindo momentos na piscina.

O CONTEXTO

Yamal nunca escondeu sua admiração por Neymar e, recentemente, publicou uma foto nas redes sociais vestindo a camisa 11 do Santos, clube que projetou o astro brasileiro. Agora, foi Neymar quem retribuiu o gesto.

O QUE YAMAL DISSE?

Neymar posou com uma camisa do Barcelona com o nome “Yamal 19” e compartilhou a imagem com a legenda: “Mãe, olha isso”.

VOCÊ SABIA?

Yamal está prestes a assinar um novo contrato com o Barcelona, que será formalizado assim que ele completar 18 anos, no dia 13 de julho.

O QUE VEM POR AÍ?

Após conquistar uma tríplice coroa com o Barça nesta temporada, Yamal segue aproveitando suas férias ao redor do mundo. Seu próximo grande objetivo é alcançar o feito que Neymar jamais conseguiu: vencer a Bola de Ouro.