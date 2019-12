Oitavas da Liga dos Campeões pode ter Real contra Juventus de CR7, Liverpool e City

O Real Madrid se classificou em segundo e pode protagonizar grandes confrontos; veja os possíveis cruzamentos na próxima fase da Champions League

Chegou ao fim a fase de grupos da Liga dos Campeões, agora começam os mata-matas. Com 16 equipes classificadas, os confrontos começam no dia 18 de fevereiro de 2020. O sorteio dos adversários é nesta segunda (16).

Os times classificados são divididos em dois potes, um com os primeiros colocados de cada grupo e outro com os vices. No sorteio, os confrontos serão entre uma equipe do pote 1 e uma equipe do pote 2. Duas regras do sorteio: times do mesmo grupo na fase anterior ou do mesmo país não podem se enfrentar nas oitavas.

Os potes são:

Pote 1

de Munique

Leipzig

Pote 2

O Real Madrid, por ter se classificado na segunda colocação do Grupo A - o PSG ficou com a liderança -, é o clube grande com mais chances de protagonizar um clássico. O time madrilenho pode até enfrentar seu ex-craque, Cristiano Ronaldo, hoje na Juventus.

POSSÍVEIS GRANDES CONFRONTOS

A Goal separou alguns dos possíveis confrontos desta próxima fase, confira:

Barcelona x Chelsea

Barcelona x Tottenham

Juventus x Real Madrid

City x Real Madrid

Liverpool x Real Madrid

Bayern de Munique x Real Madrid

ADVERSÁRIOS DAS PRINCIPAIS EQUIPES

Os possíveis adversários das principais equipes são:

PSG: Tottenham, Atalanta, Atlético de Madrid, Napoli, Borussia Dortmund e Chelsea

Real Madrid: Bayern, Manchester City, Juventus, Liverpool e

Bayern: Real Madrid, Atalanta, Atlético de Madrid, Napoli, Lyon e Chelsea

Manchester City: Real Madrid, Atlético de Madrid, Napoli, Borussia Dortmund e Lyon

Juventus: Real Madrid, Tottenham, Borussia Dortmund, Lyon e Chelsea

Liverpool: Real Madrid, Atalanta, Atlético de Madrid, Borussia Dortmund e Lyon

Barcelona: Tottenham, Atalanta, Napoli, Lyon e Chelsea

PROBABILIDADE DE CADA CONFRONTO

O jornalista espanhol especialista em dados, Alexis Martín-Tamayo, conhecido como Mister Chip, calculou a probabilidade de cada cada confronto acontecer. Segundo ele, Barcelona x Chelsea é o jogo mais provável nas oitavas.