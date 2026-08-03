O Zamalek baixou as cortinas sobre uma das trajetórias mais marcantes de seus profissionais estrangeiros nos últimos anos, após anunciar oficialmente o encerramento amigável de seu contrato com o atacante tunisiano Seifeddine Jaziri, na sequência de um acordo consensual que pôs fim a todas as obrigações contratuais entre as duas partes. Assim, o jogador deixa o clube branco após uma jornada repleta de entrega e conquistas, que o colocaram em um lugar especial na história do clube e junto à sua torcida.

A diretoria do Zamalek, presidida por Hussein Labib, anunciou ter chegado a um acordo com o tunisiano Seifeddine Jaziri, atacante do time principal de futebol, para o encerramento consensual e amigável do contrato entre as duas partes, após a conclusão de todos os acertos relativos ao contrato, em um clima de entendimento e respeito mútuo.

O clube afirmou que o encerramento da relação contratual se deu de forma civilizada, refletindo o respeito mútuo entre as duas partes, à altura de tudo o que o jogador ofereceu ao longo de sua permanência nas fileiras do time.

A diretoria do Zamalek, em nome da torcida do clube, dirigiu seus sinceros agradecimentos e reconhecimento a Seifeddine Jaziri, em consideração a tudo o que ele fez com a camisa do time ao longo dos últimos anos, ressaltando que ele foi um exemplo de jogador profissional comprometido e dedicado, que cumpriu seu dever com toda a seriedade e devoção dentro e fora de campo.

O clube também desejou ao jogador sorte e sucesso em sua próxima etapa, e a continuidade do brilho em sua trajetória futebolística, ressaltando que tudo o que ele ofereceu seguirá sendo motivo de reconhecimento por parte de todos os integrantes do clube branco.

A diretoria do Zamalek destacou seu apreço pela maneira elegante como se deu o encerramento do contrato, que ocorreu na presença do agente do jogador, Hazem Fatouh, apontando que esse passo refletiu o profissionalismo de Jaziri e sua dedicação ao clube, além de seu empenho em finalizar todos os procedimentos de forma amigável, preservando os direitos de todas as partes.

O clube afirmou que o atacante tunisiano seguirá sendo um dos integrantes do Zamalek e continuará merecendo o respeito e o reconhecimento de sua torcida, depois de ter deixado uma marca evidente no time e apresentado um exemplo honroso de jogador profissional.

Seifeddine Jaziri é considerado um dos mais destacados atacantes estrangeiros que vestiram a camisa do Zamalek, após conseguir alcançar o topo da lista de artilheiros estrangeiros na história do clube, uma conquista que traduz a dimensão de sua entrega e de seus números expressivos ao longo de sua trajetória com o time.

Jaziri deixa o Zamalek depois de gravar seu nome com letras douradas nos registros do clube, encerrando uma trajetória repleta de sucessos e deixando um legado goleador que permanecerá presente na memória da torcida do clube branco.