O Valencia demitiu seu técnico Carlos Corberán e o CEO de futebol Ron Gourlay, em uma decisão que representa uma virada radical no direcionamento esportivo do clube, apenas dois meses depois da renovação do contrato do treinador, até 2028.

O técnico da equipe reserva, Óscar Sánchez, deve assumir o comando do time principal interinamente, já que o Valencia entrará em campo na partida de terça-feira contra o Alavés.

O jornal "Marca", da Espanha, afirmou que o cargo de Corberán estava sob análise desde a derrota da equipe em La Coruña, que o próprio treinador descreveu como "vergonhosa", e a ausência de qualquer reação do time nas duas partidas contra o Barcelona (0 a 5) e o Sevilla (1 a 0).

Além disso, o clube anunciou neste domingo o fim de sua relação contratual com Gourlay, assim como com os membros de sua comissão: Lisandro Isi, Hans Gillhaus, Andrés Zamora e Malek Shafei.

Segundo o clube, essa medida reflete o desejo de "iniciar uma nova etapa em sua estrutura esportiva e em sua gestão de futebol".

No comunicado oficial divulgado pelo Valencia, o clube menciona que o treinador chegou ao Mestalla "com o objetivo de liderar o projeto esportivo em uma situação complicada que conseguiu mudar" e destaca que ele realizou seu trabalho "com profissionalismo, paixão e o máximo comprometimento" ao longo de 72 partidas oficiais.

O clube agradeceu tanto ao técnico do Valencia quanto à sua comissão pelo trabalho durante o período em que estiveram à frente da equipe, e evitou entrar em detalhes sobre os motivos que levaram ao fim de seus contratos.

O Valencia também anunciou que "revelará em breve a nova estrutura da área de futebol e a composição do próximo projeto esportivo", um processo de reorganização que vai moldar o futuro próximo do clube.

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