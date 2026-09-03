Oficialmente: rival da França se junta a Messi no Inter Miami

O clube norte-americano Inter Miami anunciou nesta quinta-feira a contratação do meio-campista paraguaio Matías Gallardo, que chega por empréstimo do River Plate, da Argentina, até o fim da temporada de 2026, com opção de compra.

Dessa forma, o jogador de 24 anos se junta ao time do craque argentino Lionel Messi.

Gallardo foi um dos jogadores que mais irritaram a torcida francesa durante o confronto entre Paraguai e França nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, que terminou com a vitória dos Bleus (1 a 0).

Segundo a rede francesa "Monte Carlo", Gallardo provocou e buscou contato de propósito com os jogadores da França, em uma tentativa de tirar Kylian Mbappé e seus companheiros da concentração.

O jornal "L'Équipe" também registrou vários atritos do jogador, entre eles uma cotovelada em Mbappé e um contato com Jules Koundé, além de uma discussão com Michael Olise.

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Mas a passagem de Gallardo pela seleção do Paraguai no torneio não se limitou ao lado físico e provocador, já que ele foi um dos principais jogadores de seu país na primeira fase.

Ele marcou o gol da vitória sobre a Turquia (1 a 0) com um chute decisivo e também deu uma assistência durante o torneio, antes de o Paraguai abrir caminho até as oitavas de final. No total, Gallardo disputou 19 partidas internacionais pelo Paraguai, marcou 4 gols e deu duas assistências, segundo dados da "Opta".

Sua transferência para o Inter Miami acontece após um período instável com o River Plate. O jogador se juntou ao clube argentino em julho de 2025, vindo do Talleres, depois de já ter atuado no Brasil pelo Vasco da Gama e pelo Coritiba, enquanto iniciou a carreira nas fileiras do Olimpia, do Paraguai.

Gallardo não conseguiu se firmar como titular no River, tendo participado de apenas 14 partidas, sem marcar nem dar assistências, antes de ser emprestado ao Atlanta United em fevereiro de 2026. Lá ele teve um bom começo e chamou a atenção pela capacidade de atuar em mais de uma função no meio-campo, antes de retornar ao River Plate ao fim do período de empréstimo.

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