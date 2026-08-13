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Oficialmente: quarta partida da primeira rodada de LaLiga é adiada

Celta de Vigo x Osasuna
Celta de Vigo
Osasuna
La Liga
Espanha

Por causa de fungo no gramado

A liga espanhola decidiu oficialmente adiar a partida entre Celta de Vigo e Osasuna, que estava marcada para o próximo domingo, às 21h30, pela primeira rodada de LaLiga.

O jornal "Mundo Deportivo" indicou que a nova data da partida será na quinta-feira, 27 de agosto, às 20h30.

A liga tomou essa decisão após o relatório de auditoria resultante da inspeção do gramado realizada por responsáveis de LaLiga durante toda a última quarta-feira, e após a descoberta de um fungo que afeta gravemente as condições do gramado do estádio Balaídos, do Celta de Vigo.

A definição do novo calendário é responsabilidade exclusiva da liga espanhola, que não precisa mais aguardar uma decisão da Federação Espanhola de Futebol, já que a liga tem plena autoridade desde a metade da temporada passada.

O comunicado oficial emitido pela liga espanhola indica que isso foi feito em coordenação com a Federação Espanhola de Futebol e com ambos os clubes.

La Liga
Celta de Vigo crest
Celta de Vigo
CEL
Osasuna crest
Osasuna
OSA

Vale lembrar que a liga espanhola já havia adiado três partidas da primeira rodada de LaLiga, que começa no próximo sábado, sendo elas Valencia contra Real Betis, Real Madrid contra Real Sociedad e Barcelona contra Athletic Bilbao.

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