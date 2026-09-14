A Federação Saudita de Futebol anunciou nesta segunda-feira que a disputa da Supercopa local de 2026 será realizada no Kuwait.

O Kuwait é o oitavo destino na história da Supercopa Saudita, depois de etapas anteriores que incluíram Meca, Riade, Jidá e Abha, além de Londres, Abu Dhabi e Hong Kong.

O site da Federação Saudita informou que a disputa da Supercopa Saudita será realizada no período de 19 a 23 de dezembro.

A Supercopa Saudita será disputada no Kuwait, no Estádio Internacional Jaber Al-Ahmad, com a participação dos clubes Al-Nassr, Al-Ahli, Al-Qadisiyah e Al-Khaleej.

O Al-Ahli havia conquistado a edição passada da Supercopa Saudita, realizada em Hong Kong, após vencer o Al-Nassr nos pênaltis pelo placar de 5 a 3.

O sorteio do torneio da Supercopa Saudita está previsto para o dia 14 de outubro.

O site da Federação Saudita publicou declarações do xeque Ahmed Al-Yousef Al-Sabah, presidente da Federação do Kuwait, que afirmou que sediar a Supercopa Saudita reflete a profundidade das relações fraternais entre os dois países.

O presidente da Federação do Kuwait manifestou sua expectativa de organizar uma edição especial, à altura da importância da Supercopa Saudita e dos clubes participantes do torneio.

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