O Wydad fechou mais um capítulo de suas contratações para a janela de verão ao anunciar o retorno de um de seus principais ex-astros, o marroquino Yahya Attiat-Allah, que volta ao clube após uma trajetória profissional em que passou por várias experiências, com destaque para a passagem pelo Al Ahly do Egito, num movimento que visa reforçar o elenco antes do início da nova temporada.

O Wydad Athletic Club anunciou, na noite de domingo, a contratação oficial do internacional marroquino Yahya Attiat-Allah, como parte de sua preparação para a temporada esportiva 2026-2027.

O clube confirmou, por meio de comunicado oficial, que o jogador assinou um contrato válido por uma temporada, dentro da política da diretoria voltada a reforçar o elenco com elementos que possuem experiência técnica e física, contribuindo para aumentar a competitividade do Wydad na próxima temporada.

O Wydad aposta na grande experiência que Attiat-Allah possui para reforçar a posição de lateral-esquerdo, aproveitando os sucessos que ele conquistou com a camisa do clube em sua passagem anterior, além das atuações de destaque que apresentou com a seleção do Marrocos em diversas competições.

A diretoria do clube espera que o jogador seja um forte reforço para o time, diante de seu grande conhecimento do ambiente do Wydad e de sua experiência nas competições nacionais e continentais.

Yahya Attiat-Allah havia deixado o Wydad para viver uma experiência profissional no clube russo Sochi, antes de se transferir posteriormente para o Al Ahly do Egito, onde viveu uma nova experiência em sua carreira futebolística, decidindo depois retornar ao clube que testemunhou os principais momentos de seu brilho e o surgimento de sua estrela.

O retorno de Attiat-Allah faz parte da política do Wydad voltada a recuperar diversos jogadores que já vestiram a camisa do clube, depois de o clube ter anunciado, durante a atual janela de transferências, a contratação de Yahya Jabrane e Ayman El Hassouni, dentro de um plano que visa construir um time capaz de competir com força na próxima temporada.