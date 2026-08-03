O clube saudita Al-Ittihad anunciou, na noite de segunda-feira, a contratação oficial do lateral-esquerdo Fares Abdi, vindo do clube Neom, como parte das movimentações do "Decano" para reforçar seu elenco antes do início das competições da nova temporada.

O Al-Ittihad publicou em sua conta oficial na plataforma "X" uma arte especial do jogador, acompanhada da frase: "Fares Abdi: um tigre entre os tigres", em referência à conclusão do negócio e à incorporação oficial do jogador ao elenco da equipe.

A contratação de Abdi veio para fechar um dos assuntos mais importantes dentro da equipe, depois que o lateral albanês Mario Mitaj partiu para o Genoa, da Itália, por empréstimo, levando a diretoria do Al-Ittihad a agir rapidamente para garantir um substituto pronto antes do início da temporada.

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Fares Abdi é um dos nomes que possuem boa experiência nos gramados sauditas, depois de ter defendido as cores de quatro clubes diferentes: Al-Wahda, Al-Qadsiah, Al-Fayha e, por último, Neom, o que lhe confere uma grande vantagem na rapidez de adaptação ao ambiente do Al-Ittihad e às exigências da competição na Roshn League.

A diretoria do "Decano" aposta na capacidade do jogador de agregar valor no setor esquerdo, especialmente diante da necessidade de um atleta que combine disciplina defensiva com a capacidade de apoiar o setor ofensivo, de acordo com o estilo da comissão técnica durante a nova temporada.

A contratação de Abdi faz parte do plano do Al-Ittihad de reconstruir algumas posições que passaram por mudanças neste verão, no âmbito da busca do clube por manter sua estabilidade técnica e continuar competindo com força pelos títulos nacionais e continentais.