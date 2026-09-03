Oficialmente: Martinelli completa o trio do terror no Al-Hilal saudita

O Al-Hilal, da Arábia Saudita, anunciou a contratação do atacante brasileiro Gabriel Martinelli, vindo do Arsenal, para ser o seu terceiro reforço estrangeiro na atual janela de transferências de verão.

O Al-Hilal publicou um comunicado em seu site oficial, no qual anunciou a contratação de Martinelli, oriundo do Arsenal, com um contrato válido pelos próximos 4 anos, com término em 2030.

O anúncio oficial veio 48 horas após a chegada de Martinelli à capital saudita, Riade, mais precisamente na última terça-feira, depois do acordo sobre todas as cláusulas da negociação.

O clube saudita não revelou os detalhes da negociação, mas relatos anteriores da imprensa confirmaram que o atacante brasileiro chega por mais de 65 milhões de euros, incluindo os bônus.

O Al-Hilal agradeceu ao seu proprietário, o príncipe Al-Walid bin Talal, ressaltando que foi ele quem arcou com o valor da negociação, assim como fez nos reforços estrangeiros anteriores da atual janela de verão.

O Al-Hilal também anunciou que o atacante brasileiro se juntará aos treinos da equipe nesta quinta-feira, em preparação para disputar o dérbi de Riade contra o Al-Shabab, amanhã, sexta-feira, no estádio SHG Arena, na capital saudita.

Martinelli se tornou o terceiro reforço estrangeiro do Al-Hilal na atual janela de transferências de verão, todos eles vindos da Premier League inglesa, depois do atacante holandês Crysencio Summerville, do West Ham, e do atacante inglês Ollie Watkins, do Aston Villa.

O trio formará um poder ofensivo fora do comum no setor de ataque do Al-Hilal, especialmente porque Summerville e Watkins já deixaram sua marca, cada um deles tendo marcado um gol na vitória sobre o Al-Ahli por 3 a 0, na última terça-feira.